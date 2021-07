Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Greiz (ots)

Kühdorf/Hainsberg: Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Polizei kamen heute Vormittag (26.07.2021), gegen 10:40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kühdorf und Hainsberg zum Einsatz. Dort kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad BMW(Fahrer 64) und einem Pkw Opel. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die betreffende Straße wurde in dem Bereich voll gesperrt. Warum es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an. (RK)

