Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenbesitzer mehrfach bestohlen

Ponitz (ots)

Am Samstagmittag wurde eine Gartenbesitzerin Opfer eines arglistigen Diebstahls. Während sie selber Gartenarbeiten verrichtete, nutze ein unbekannter Täter die Gelegenheit, sich Zutritt zur Laube zu verschaffen und dort aus einem Rucksack die Geldbörse und das Mobiltelefon der Geschädigten zu entwenden. Erst wenige Wochen zuvor ereignte sich in derselben Gartenanlage ein ähnlicher Diebstahl, wobei auch hier durch den Täter die offenstehende Laube ausgenutzt wurde. Somit ist davon auszugehen, dass ein Seriendieb in den Gartenanlagen sein Unwesen treibt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und weißt die Gartenbesitzer darauf hin, Wertgegenstände nicht offen liegen zu lassen und vor dem Zugriff Unbekannter zu schützen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell