Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mähdrescher in Brand geraten

Altkirchen (ots)

Am Fretagabend gegen 18 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Flächenbrand in den Ortsteil Gimmel gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, das ein Mähdrescher in Brand geraten war und sich dadurch das umgebende Feld entzündete. Ein benachbarter Landwirt konnte mit seinem Ackergerät eine Brandschneiße ziehen und somit ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Feuerwehr konnte den Brand somit schznell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Als Ursache wird ein technischer Defekt an dem Mähdrescher angenommen. Personen wurden nicht verletzt.

