Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Briefmarken

Zeulenroda (ots)

Unbekannte entwendeten am Samstag zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr Briefmarken im Wert von 6000 Euro aus einem Zeitungsladen in der Aumaischen Straße in Zeulenroda. Lediglich zwei Personen verhielten sich laut Auskunft der Inhaberin verdächtig. Dabei soll es sich um eine männlich und eine weibliche südländischaussehende Person im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben. Die Personen befanden sich gegen 16:30 Uhr im Shop. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich in der PI Greiz zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell