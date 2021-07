Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung im Schlossgarten

Greiz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr kamen mehrere Streifenwagen im Schlossgarten in Greiz zum Einsatz. Zuvor teilte eine Zeuge mit, dass hier aus einer Personengruppe heraus Sachbeschädigungen begangen werden. Vor Ort konnten 6 alkoholisierte Personen im Alter zwischen 18 und 36 Jahren festgestellt werden. In unmittelbarer Nähe wurde zudem eine beschädigte Laterne festgestellt. Alle Personen erhielten einen Platzverweis.

