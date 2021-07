Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scherben in einem Feld gefunden - Zeugen gesucht!

Greiz (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter legten im Zeitraum von Montag (19.07.2021), ca. 11:00 Uhr bis Dienstag (20.07.2021), ca. 10:00 Uhr Glasscherben unter die Grasmahd eines Feldes in der Nähe von Wittchendorf, in Richtung der Ortsverbindungsstraße Hohenölsen/Zickra. Glücklicherweise entdeckte dies der dort arbeitende Landwirt und konnte so einen Schaden von seiner Maschine abwenden. Das gemähte Gras war als Silage für die kommenden Monate vorgesehen. Durch die Polizei wurden am Tatort Spuren gesichert. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gebeten sich mit ihren sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion in Greiz zu wenden. Tel.: 03661-6210

