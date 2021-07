Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Altenburg

Altenburg (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei kamen Beamte der Altenburger Polizei am gestrigen Abend (22.07.2021) gegen 19:20 Uhr auf dem Pauritzer Platz zum Einsatz. Die Beamten trafen vor Ort auf einen verletzten 38-Jährigen, welcher durch einen derzeit noch unbekannten Täter geschlagen wurde. Der 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: ca. 175cm groß, kräftige Statur, blonde Haare. Zur Tatzeit war der Täter mit einem dunkelroten Shirt und einer kurzen, dunklen Hose bekleidet. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Altenburg. Tel.: 03447-4710 (PS)

