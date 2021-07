Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad entwendet

Gera (ots)

Derzeit noch unbekannte Täter entwendeten aus einer Garage in der Straße Am Pfortener Kalkwerk im Zeitraum von Samstag (10.07.2021), ca. 10:00 Uhr bis Donnerstag (22.07.2021), ca. 19:30 Uhr ein Motorrad der Marke MZ (Modell: ETZ 250, Farbe: blau). Der 60-jährige Besitzer des Kraftrades erstattete Anzeige aufgrund des besonders schweren Falles des Diebstahls aus seiner Garage. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und sucht hierfür Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an den Inspektionsdienst Gera zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell