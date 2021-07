Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schranktür auf PKW - Zeugen gesucht!

Ronneburg (ots)

Ein ungewöhnliches Bild bot sich dem 57-jährigen Besitzer eines PKW Honda als er am Samstag (17.07.2021), gegen 03:00 Uhr, vor seinem Fahrzeug stand. Unbekannte hatten auf dem Dach des in der Turnerstraße abgestellten PKW zwei Schranktüren abgelegt. Hierdurch entstand Sachschaden an dem PKW. Die Geraer Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden geben sich bei dem Inspektionsdienst Gera zu melden. Tel.: 0365-8290 (PS)

