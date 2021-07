Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Weida (ots)

In der Nacht von Sonntag (18.07.2021) zu Montag (19.07.2021) entwendeten Unbekannte in der Neustädter Straße ein blaues Fahrrad, mit markanter türkiser Aufschrift, der Marke "Serious Rockwell". Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden. Tel.: 03661-6210

