Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstört

Greiz (ots)

In der Nähe des Aussichtsturms von Wittchendorf (Gemeinde Langenwetzendorf) machten sich derzeit noch Unbekannte in der Zeit von Montag (19.07.2021), ca. 21:00 Uhr bis Dienstag (20.07.2021), ca. 11:00 Uhr an drei Reifen zweier Mähdrescher zu schaffen. Der oder die Täter bohrten mit einem Werkzeug Löcher in die Reifen und verursachten dadurch einen immensen Sachschaden. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Greizer Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 03661-6210 zu melden. (PS)

