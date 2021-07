Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW beschädigt

Altenburg (ots)

Als der 70-jährige Besitzer eines VW Golf am Mittwochabend (21.07.2021), gegen 23:35 Uhr, an sein in der Zwickauer Straße geparktes Fahrzeug zurückkehrte musste er mit bestürzen feststellen, dass derzeit noch unbekannte Täter die Seitenscheibe des PKW's zerstörten. Aus dem Fahrzeug wurde glücklicherweise nichts entwendet. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion in Altenburg. Tel.: 03447- 4710

