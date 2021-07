Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schrankenanlage beschädigt

Altenburg (ots)

An der Haselbacher Tongrube machten sich in der Nacht von Dienstag (20.07.2021) zu Mittwoch (21.07.2021) derzeit noch unbekannte Täter an der Verschlusssäule einer Schranke derart zu schaffen, dass ein Verschließen dieser nicht mehr möglich war. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zu diesen Fall übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 03447-4710 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell