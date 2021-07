Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Pferdekoppel

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in Pfarrsdorf eingeleitet. Unbekannte zerschnitten am Dienstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr den Zaun einer Pferdekoppel, sodass die darauf befindlichen Pferde entlaufen konnten. Die Pferde wurden glücklicherweise durch ihre Besitzerin wieder eingefangen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden. Tel.: 03447-4710

