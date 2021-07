Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zweimal Betäubungsmittel gefunden

Gera (ots)

Gegen 22:05 Uhr am Dienstagabend (20.07.2021) kontrollierten Polizeibeamte einen 25-Jährigen auf der Reichsstraße. Es stellte sich heraus, dass er eine geringe Menge Marihuana bei sich führte. Wenig später am selben Abend (20.07.2021), gegen 23:55 Uhr führten Beamte eine Kontrolle mit einem 18-Jährigen in der Zschochernstraße durch. Hier fanden sie bei dem jungen Mann eine geringe Menge der Droge "Crystal-Meth" auf. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

