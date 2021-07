Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad gestohlen

Gera (ots)

In der Zeit von Montag (19.07.21), ca. 18:00 Uhr bis Dienstag (20.07.21), ca. 11:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Hier durchschnitten sie das Schloss eines Mountainbikes der Marke "Cube" (Modell: Acid, Farbe: blau) und entwendeten dieses. Weiterhin brachen die Täter eine Tür auf, wodurch sie in den Keller des Hauses gelangten. Dort öffneten die Unbekannten mehrere Kellerabteile und durchsuchten diese. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht im Zuge dieser Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Bitte setzen Sie sich mit der Geraer Polizei in Verbindung. Tel.: 0365-8290

