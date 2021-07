Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftstoffdiebe in Gera

Gera (ots)

In gleich drei Fällen ermittelt die Geraer Polizei wegen des Diebstahls von Kraftstoffen aus mehreren PKW. Im der Nacht von Montag (19.07.2021) auf Dienstag (20.07.2021) hatten es Unbekannte auf mehrere PKW in der Karl-Matthes-Straße, Franz-Stephan-Straße und R.-Hundt-Straße abgesehen. Der oder die Täter bohrten die Tanks der Fahrzeuge auf und gelangten so an den darin befindlichen Kraftstoff. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Hinweisgebern, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Gera unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 zu melden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell