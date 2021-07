Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Altenburg

Altenburg (ots)

Als die 31-jährige Fahrerin eines VW Passat am Montag (19.07.2021), gegen 12:30 Uhr an ihr in der Newtonstraße geparktes Fahrzeug zurückkehrte musste sie mit erschrecken feststellen, dass ihr Fahrzeug einen Schaden am Stoßfänger aufwies. Ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug stieß im Zeitraum von Samstag (17.07.2021), ca. 21:20 Uhr bis Montag (19.07.2021), 12:30 Uhr, vermutlich beim Ausparken, gegen den VW der 31-Jährigen und verlies pflichtwidrig den Unfallort. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei Altenburg eingeleitet und nimmt Hinweise zum Täter oder dem Tatfahrzeug unter der Rufnummer Tel.: 03447-4710 entgegen.

