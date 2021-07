Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht!

Altenburg (ots)

Ein derzeit noch unbekannter, männlicher Täter machte sich am Montagmorgen (19.07.2021), gegen 05:00 Uhr, am Schloss zweier E-Bikes auf der Strandpromenade in Pahna zu schaffen. Aufgrund der verdächtigen Geräusche bemerkte dies der 65-jährige Besitzer der beiden Fahrräder. Als der Unbekannte den Besitzer der Fahrräder bemerkte flüchtete er mit einem der beiden Fahrräder. Es handelt sich hierbei um ein weißes E-Bike der Marke "Swemo". Durch den 65-Jährigen wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können informieren Sie bitte die Polizeiinspektion in Altenburg. Tel.: 03447-4710

