Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Altenburg (ots)

Der 58-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades fuhr am gestrigen Nachmittag (19.07.2021), gegen 15:40 Uhr, mit seinem 37-jährigen Sozius auf der Kreisstraße 204 zwischen den Ortslagen Priefel und Dippelsdorf, als es auf Höhe des Abzweiges nach Modelwitz zur Kollision mit dem 60-jährigen Fahrer eines VW Transporters kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 58-Jährige seinen Verletzungen. Der 37-jährige Sozius wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mit einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 60-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. Des Weiteren entstand an beiden Kraftfahrzeugen Sachschaden. Die Umstände des schweren Verkehrsunfalles sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Altenburger Polizei. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell