Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bargeld entwendet - Zeugen gesucht!

Gera (ots)

Die Praxisräume einer Physiotherapie in der Schlossstraße waren am Montagmittag (19.07.2021) in der Zeit von 11:05 Uhr bis 12:30 Uhr das Ziel von derzeit noch unbekannten Tätern. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zur Praxis und entwendeten aus dieser eine Kassette mit Bargeld und diversen Unterlagen. Die Beamten der Geraer Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen hierfür Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an die Geraer Polizei zu wenden. (PS)

