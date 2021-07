Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Einbruches in eine Arztpraxis in der Leuchtenburgstraße aufgenommen. Im Zeitraum von Freitag (16.07.2021), 12:00 Uhr bis Montag (19.07.2021), ca. 10:00 Uhr versuchten Unbekannte sich Zutritt über ein Fenster zu den Geschäftsräumen zu verschaffen, was jedoch misslang. Es werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im oben genannten Zeitraum im Bereich der Leuchtenburgstraße bemerkt haben. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365 - 8290 an die Polizei in Gera zu wenden. (PS)

