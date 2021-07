Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsdiebstahl

Altenburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag (17.07.2021), 12:15 Uhr bis Sonntag (18.07.2021), 09:15 Uhr drangen derzeit noch unbekannte in die Geschäftsräume eines Hauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein und durchsuchten diese. Die Täter erbeuteten Bargeld und hinterließen immensen Sachschaden. Die Ermittlungen zu der Tat hat die Kriminalpolizei Altenburg übernommen. Sofern Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8234-1465 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell