Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baum beschädigt!

Altenburg (ots)

In der Nacht von Samstag (17.07.2021) zu Sonntag (18.07.2021) machten sich Unbekannte an einem jungen Baum in der Pappelstraße zu schaffen. Der oder die Täter knickten den ca. vier Meter hohen Baum ab, sodass dieser stark beschädigt wurde. Die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung hat die Altenburger Polizei aufgenommen. Sofern Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer Tel.: 03447- 4710 an die Polizeiinspektion in Altenburg. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell