Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Gera (ots)

Sonntagabend (18.07.2021), gegen 17:00 Uhr, geriet im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße ein 46-Jähriger mit einem derzeit noch unbekannten Mann in einen Streit. Der unbekannte, ca. 30 Jahre alte Mann attackierte den 46-Jährigen im Verlauf des Streits, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der Unbekannte ergriff noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht. Die Ermittlungen zur Tat und dem Täter wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 an die Geraer Polizei zu wenden. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell