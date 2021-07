Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Gera (ots)

Am Freitag gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L1075 zwischen der Ortslage Tautenhain und Bad Köstritz. Eine 44 jährige VW-Fahrerin befuhr gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen schwangeren Freundin die Landstraße in Richtung Bad Köstritz. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, übersah sie einen gerade zum Überholen ansetzten Transporterfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierter in voller Fahrt mit dem VW. Durch den starken Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den Straßengaben geschleudert. Der 19 jährige Transporterfahrer sowie der 24 jährige Sohn der VW-Fahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Die VW-Fahrerin und die schwangere Mitfahrerin verletzten sich leicht.

(JN)

