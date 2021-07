Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: B2 zwei Stunden wegen Unfall gesperrt

Gera (ots)

Am Freitag gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B2 auf Höhe des Abzweigs Dorna in dessen Folge die Bundesstraße für 2 Stunden voll gesperrt werden musste. Ein 23 jähriger Pkw-Fahrer wollte zuvor einen Lkw in Fahrtrichtung Zeitz überholen. Hierbei schätzte er die Entfernung zu einem entgegenkommenden Lkw falsch ein und verriss das Steuer. Er touchierte beim Wiedereinscheren den überholten Lkw und prallte zusammen mit diesem in die Leitplanke. Der Pkw-Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt.

(JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell