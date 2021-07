Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Gera (ots)

Am Freitag den 17.07.2021 gegen 9:45 Uhr befuhr ein 69 jähriger Autofahrer die Straße des Friedens in Gera stadteinwärts. Hier übersah er die rote Lichtzeichenanlage am Fußgängerüberweg auf Höhe der Heinrichsbrücke und erfasste einen 39 jährigen Fußgänger der gerade die Straße überquerte frontal. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in das Klinikum Gera eingeliefert. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

(JN)

