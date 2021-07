Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge demoliert

Altenburg (ots)

Vollmershain: Nach Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte am 18.07.2021 gegen 0:30 Uhr in der Dorfstraße einen Tatverdächtigen stellen, welcher dort mindestens neun abgeparkte Fahrzeuge beschädigte hatte. Der stark alkoholisierte 20-jährige Tatverdächtige hatte kurz zuvor an den Fahrzeugen mehrere Außenspiegel beschädigt sowie Dellen in die Fahrzeuge getreten. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell