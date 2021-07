Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher alkoholisiert

Altenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 16.07.2021 gegen 22:40 Uhr in der Turnerstraße. Dort fuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW gegen einen abgeparkten Pkw Ford und wollte anschließend vom Unfallort flüchten. Einem Zeugen gelang es jedoch, den Unfallverursacher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde bei dem aus Tschechien stammenden Fahrzeugführer ein Alkoholwert von 2,12 Promille festgestellt. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An beiden Fahrzeugen entstanden durch die Kollision erhebliche Sachschäden.

