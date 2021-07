Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gaststätte misslang

Altenburg (ots)

Den versuchten Einbruch in eine Gaststätte in der Münsaer Straße meldete am gestrigen Tag (15.0.72021) eine Zeugin der Polizei. Es stellte sich heraus, dass in der Zeit vom 08.07.2021 - 15.07.2021 unbekannte Täter offenbar gewaltsam versuchten in die Räumlichkeiten der Gasstätte zu gelangen, was letzten Endes jedoch missglückte. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

