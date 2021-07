Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW-Transporter rollte davon

Greiz (ots)

Greiz/Dölau: Ein VW-Transporter machte sich gestern Nachmittag (15.07.2021), kurz nach 16:00 Uhr im Oekonomenweg selbstständig und sorgte folglich für Sachschaden an mehreren Fahrzeugen. Demnach stieß der VW an einen geparkten Opel, fuhr anschließend an gegen einen Pkw VW welcher wiederum auf einen weiteren Pkw VW geschoben wurde. An allen vier Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Greizer Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen. (KR)

