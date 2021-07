Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte Diebe in H.-Zille-Straße

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einem Diebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Frau hat seit gestern (15.0.72021) die Geraer Polizei aufgenommen. Nach Auskunft der Geschädigten befand sich diese am 14.07.2021, gegen 12:45 Uhr in der Straßenbahn auf dem Weg in die H.-Zille-Straße. Dort angekommen wird die Dame von zwei bislang Unbekannten nach dem Weg gefragt. Offenbar unbemerkt stahl einer der beiden Täter schließlich die Geldbörse der Seniorin aus deren Handtasche. Anschließend entfernten sich die Täter. Den Diebstahl selbst bemerkter die Geschädigte erst im Anschluss. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise hierzu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

