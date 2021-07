Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß Pkw und Radfahrer

Gera (ots)

Bad Köstritz: Beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt in der Bahnhofstraße gestern früh (15.07.2021), gegen 06:30 Uhr bemerkte der 35-jährige Mercedes-Fahrer scheinbar den auf dem Radweg befindlichen Fahrradfahrer zu spät, so dass es zur Kollision kam. Der 41-jährige Radfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Versorgung informiert. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

