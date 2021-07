Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit 3,3 Promille ins Gleisbett gestürzt

Gera (ots)

Weil der Mann immer wieder, scheinbar alkoholisiert, ins Gleisbett der Straßenbahn in der Thüringer Straße fiel, informierten gestern Abend (15.07.2021), gegen 17:40 Uhr Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Geraer Polizei. Die Polizisten trafen vor Ort den tatsächlich im stark alkoholisierten Zustand befindlichen Mann an. Als der Herr schließlich in das Atemalkoholmessgerät pustete, zeigte dieses einen Wert von über 3,3 Promille an. Da sich der Betrunkene bei seinem Sturz zusätzlich verletzte, wurde ein Rettungswagen gerufen, der ihn letzten Endes in ein Krankenhaus brachte. (KR)

