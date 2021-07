Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Bahnhof in Gößnitz

Altenburg (ots)

Gößnitz: Am 14.07.2021, gegen 03:30 Uhr hielten sich unbekannte Täter auf dem Bahnhofsgelände in Gößnitz auf. In der Folge zerstörten die Täter einen dort aufgestellten Fahrkartenautomaten, offenbar mit dem Ziel, an die darin befindliche Geldkassette zu gelangen. Der Automat selbst wurde hierbei stark zerstört.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen hierzu übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die etwaige auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Tatort wahrgenommen haben. Des weitern werden Zeugen gesucht, die sich im Zeitraum von 03:30 Uhr bis in die Morgenstunden am besagten Bahnhofsbereich aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

