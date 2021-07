Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Schul-Baustelle

Greiz (ots)

Weida: Den Einbruch in eine im Umbau befindliche Schule in der Bahnhofstraße in Weida meldete am gestrigen Tag (14.07.2021) ein Verantwortlicher der Greizer Polizei. Demzufolge verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (13.07.2021) zum Mittwoch (14.07.2021) Zutritt zum Schulgelände, um auf das auf dem Gelände und im Umbau befindliche Schulobjekt einzudringen. Aus dem Baustellenobjekt stahlen die Diebe schließlich diverses Werkzeug, verschiedene Baumaterialien, Kabelrollen, eine Holzleiter und 1 Kanister Benzin. Die Greizer Polizei ermittelt zum Einbruch. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können bzw. auffällige personen- oder gar Fahrzeugbewegungen auf dem Schulgelände beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

