Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frontscheibe beschädigt

Greiz (ots)

Weida: Ein in der Turmstraße abgestellter Pkw Subaru geriet ins Visier unbekannter Täter. Offenbar in der Zeit vom 13.07.2021 - 14.07.2021 beschädigte der Unbekannte die Frontschiebe des Fahrzeuges, so dass diese zu Bruch ging und Sachschaden entstand. Die Greizer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

