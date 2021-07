Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb gefasst - Ermittlungen eingeleitet

Greiz (ots)

Höhenölsen/Greiz: Die Ermittlungen gegen einen 18-jährigen jungen Mann (marokkanisch) wegen Diebstahls haben seit gestern (14.07.2021) die Greizer Polizei aufgenommen. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Mann gegen 07:40 Uhr im Parkplatzbereich einer dortigen Schule, um in der Folge Zugang zu dort abgestellten Fahrzeugen zu gelangen. Im Anschluss daran fuhr er mit einem Bus in Richtung Greiz. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte der 18-Jährige schließlich in Greiz angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In diesem Zusammenhang stellte sich zudem heraus, dass er kurz zuvor einen Passanten die Geldbörse gestohlen hatte. Die Greizer Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen gegen den polizeibekannten Mann eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichem Maßnahmen wurde er nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (KR)

