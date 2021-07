Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Reichenbacher Straße

Greiz (ots)

Aufgrund eines Brandes in der Reichenbacher Straße kamen heute (15.07.2021), kurz vor 09:00 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte in einem leerstehenden Gebäude ein Feuer. Die Kameraden der Feuerwehr begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Glücklicherweise konnte der Brand bereits gelöscht werden. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Aufgrund des Einsatzes wurde die Reichenbacher Straße in diesem Bereich zunächst voll gesperrt. Der Einsatz dauert gegenwärtig noch an.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit weiter an. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (KR)

