Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer leicht verletzt

Gera (ots)

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Abend (14.07.2021), gegen 19:20 Uhr die Küchengartenallee, um in der Folge nach links in Richtung Prinzenhäuser abzubiegen. Hierbei übersah er scheinbar eine aufgestellte Laterne und kollidierte mit dieser. Der 19-Jährige verletzte sich dabei und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

