Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz wegen vermisster Person

Gera (ots)

Am gestrigen Nachmittag (14.07.2021), kurz vor 15:00 Uhr ging bei der Geraer Polizei die Meldung über eine vermisste Person (29) ein, so dass in der Folge mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen um nach dem Mann, der scheinbar auf Hilfe angewiesen war, zu suchen. Die Suche, bei welcher letzten Endes auch ein Polizeihund, ein Mantrailer und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, konzentrierte sich hierbei größtenteils auf den Großbereich Gera-Liebschwitz. Am späten Abend des gestrigen Tages wurde während der Suchmaßnahmen schließlich der Aufenthalt der vermissten Person bekannt, so dass seitens der Polizei Kontakt zu dem 29-Jährigen aufgenommen werden konnte. In der Folge konnten sämtliche Suchmaßnahmen eingestellt werden. (RK)

