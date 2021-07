Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sitzgarnitur aus Garten gestohlen

Gera (ots)

Ronneburg: Den Diebstahl einer Gartensitzgarnitur, bestehend aus Tisch und Bank, meldete am gestrigen Tag (13.07.2021) die 33-jährigen Gartenpächterin der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom Montag (12.07.2021) zum Dienstag (13.07.2021) unberechtigt Zutritt zum Garten der Geschädigten im Mennsdorfer Weg in Ronneburg und stahlen die besagten Gartenmöbel. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Die Geraer Polizei (0365/ hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. (RK)

