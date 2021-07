Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall vor der Pleißenbrücke

Altenburg (ots)

Windischleuba /B7: Zu einem Auffahrunfall kam es gestern Abend (12.07.2012), gegen 17:10 Uhr auf der B7, kurz vor der Pleißenbrücke. Wie sich vor Ort herausstellte, bemerkte der Fahrer (22) einer KTM vermutlich zu spät, dass der vor ihm befindlichen Pkw Kia (Fahrer 50) kurz vor der Brücke verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Hierbei verletzte sich der 22-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zudem geriet ein herannahender Lkw MAN (Fahrer 34) zu weit in den Gegenverkehr, so dass er ausweichen musste und die Leitplanke touchierte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell