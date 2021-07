Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in der Mitschurinsiedlung

Altenburg (ots)

Ponitz: Bei Arbeiten an einem Dach in der Mitschurinsiedlung am gestrigen Nachmittag (12.07.2021), gegen 15:20 Uhr geriet selbiges leicht in Brand. Durch den schnellen Einsatz von Feuerlöschern konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Seitens der Feuerwehr wurde das Dach dennoch auf etwaige Glutnester untersucht, wobei Entwarnung gegeben werden konnte. Glücklicherweise wurde auch niemand verletzt. (KR)

