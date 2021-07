Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spendenbox mit Coupons geöffnet

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine Spendenbox mit diversen Coupons, welche in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee aufgestellt war, öffnete in der Zeit vom 05.07.2021 bis 12.07.2021. ein bislang unbekannter Dieb gewaltsam. Aus der Box stahl der Unbekannte schließlich die Coupons und flüchtete unerkannt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum unbekannte Dieb geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell