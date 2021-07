Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb in Bachstraße unterwegs

Altenburg (ots)

Nobitz: Ein bislang unbekannter Dieb hielt sich am vergangenem Wochenende (10.07.20021 - 12.07.2021) in der Bachstraße auf. Dort stahl er zwei Kameras, die sowohl an einer Mauer, als auch einem Schuppen angebracht waren und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise zum Unbekannten unter der Tel. 03447 7 4710 entgegen. (KR)

