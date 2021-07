Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hintere Seitenscheibe eingeschlagen

Greiz (ots)

Die Eigentümerin (52) eines Pkw VW meldete sich am gestrigen Tag (12.07.2021) bei der Greizer Polizei um Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug zu erstatten. Während ihr Fahrzeug gestern (12.07.2021), in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße abgestellt war, schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere rechten Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und verursachte so Sachschaden. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts entwendet. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (KR)

