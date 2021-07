Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tasche auf Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb näherte sich gestern Vormittag (12.07.2021), kurz nach 09:00 Uhr dem BMW des 52-jährigen Mannes, als dieser gerade in der Brückenstraße in Greiz sein Fahrzeug entlud. In dem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit stahl der Dieb schließlich die auf dem Beifahrersitz befindliche Tasche des 52-Jährigen und flüchtete im Anschluss unerkannt. In der Folge konnte die Tasche zwar in der Stavenhagenstraße in Greiz aufgefunden werden, jedoch fehlte der gesamte Inhalt. Die Greizer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

