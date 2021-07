Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Sicherlich nicht zu Scherzen auferlegt war ein 26-jährige Peugeot Besitzer, als er heute Morgen, gegen 05:20 Uhr zu seinem in der Eiselstraße in Gera abgestellten Pkw kam. In der Nacht von gestern (12.07.2021, gegen 17:10 Uhr) zu heute (13.07.2021) zerstachen unbekannte Täter alle vier Reifen des Peugeot, so dass die Luft daraus entwich. Anschließend entfernten sich Verursacher unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell